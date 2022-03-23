Элиста, , 14:59 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 52 человека, выздоровел 31 ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском оперштабе 23 марта.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Лечение в трёх инфекционных стационарах получают 109 пациентов с COVID-19, из них восемь человек остаются в тяжёлом состоянии. Пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 649 случаев заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 47 981 пациент. Справиться с COVID-19 не смогли 826 человек.

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