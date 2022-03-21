Нур-Султан, , 09:09 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 304 895 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 285 545 человек, в том числе 386 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 6753 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 611 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 654 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки таких случаев не было.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 49 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 463 человека. Смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19 зафиксировано не было.