Красноярск, , 11:20 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 38 человек (21 марта — 14). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались уже 10 450 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 356 носителей коронавируса, выздоровели 759 человек.

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