Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 950 пациентов. Всего за время пандемии, таким образом, коронавирус победили 118 635 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике к настоящему времени достигло 134 170, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлен 81 новый носитель.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 75 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.