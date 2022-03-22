Саранск, , 15:37 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 83 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 60 731 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Красная зона Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 64 362 случая заражения коронавирусом, из них 130 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1327 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 79 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 марта за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 54 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 60 731 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.