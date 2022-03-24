Канберра, , 07:23 — REGNUM Правительство Австралии и американская фармацевтическая компания Moderna подписали соглашение, в рамках которого на австралийских предприятиях в течение следующих десяти лет может ежегодно производиться до 100 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба правительства премьер-министра Скотта Моррисона.

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По его словам, лицензионное производство вакцин компании Moderna является частью заключённого в декабре 2021 года «десятилетнего стратегического партнёрства между федеральным правительством Австралии, компанией Moderna и правительством штата Виктория».

Скотт Моррисон «Это стратегическое партнёрство обеспечит текущие потребности Австралии в вакцинах против COVID-19 и… сделает страну важнейшим региональным центром для разработки и производства мРНК-препаратов».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Австралии заключили с американской биотехнологической компанией Moderna соглашение на строительство фармацевтического завода в городе Мельбурне.

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