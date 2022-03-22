Улаганский район, Алтай, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 170 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 28 462 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус. Курган Оперштаб Курганской области

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Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 545. За сутки диагноз подтвердился у 63 человек. Лидерами по приросту стали Улаганский (+16) и Майминский (+12) районы, а также Горно-Алтайск (+12).

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 641, в том числе 593 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 472, за весь период — 423 442», — добавили в оперштабе.

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