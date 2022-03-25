Ульяновск, , 13:00 — REGNUM В Ульяновской области от ковида умер ещё один человек, а суточное число вылечившихся осталось на прежнем уровне. Такие обновлённые сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 25 марта, в регионе победил коронавирус 186 661 человек, доля выздоровевших в настоящее время составляет 96,66% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом). За последние сутки выздоровели и выписаны 1429 человек.

С начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных ковидом, скончались 4534 пациента, в том числе за последние сутки умер один человека. Таким образом, смертность составила 2,35%.

Отметим, что последний месяц, с 27 февраля по 24 марта, ежедневно умирали от ковида от одного до 15-ти ковидных больных, а вылечивались от 676 до 1577 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлен 193 101 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

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