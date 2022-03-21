Тюмень, , 12:41 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 955 вылечившихся ковидных пациентов, 31 госпитализирован с COVID-19. Об этом 21 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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За сутки на 21 марта коронавирус выявили у 432 тюменцев. Это на 21 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 марта коронавирус выявили у 182 603 человек, выздоровел 164 151 пациент, скончались 4149 (на семь человек больше, чем днём ранее).

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