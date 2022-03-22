Ханты-Мансийск, , 13:35 — REGNUM В Югре за сутки на 22 марта госпитализировали 64 больных с COVID-19, 926 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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За минувшие сутки в Югре выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, на 125 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 22 марта является Ханты-Мансийск и Нефтеюганске — по 47.

С начала пандемии в Югре к 22 марта насчитывается 205 123 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 195 595 пациентов, 2497 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).

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