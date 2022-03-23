Курск, , 16:15 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 67 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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23 марта зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 112 тыс. 79 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 102 тыс. 222 пациента, в том числе 618 — за последние сутки.

Всего скончались 2357 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.