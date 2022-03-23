Тирана, , 21:23 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 550 человек выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончался один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 186. Об этом сообщило вечером 23 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Саранда. Албания Anna

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 164 случаев заражения коронавирусом, 269 256 человек излечились, скончались 3489 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 19 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 419, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 191 — выявленное активное заражение приходится на Тирану.

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