Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM За прошедшие сутки Петербурге выявили 980 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 18 случаев меньше, чем за 27 марта. Об этом 29 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 17 пациентов, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Новый показатель обновил минимум по суточной смертности в городе с начала 2022 года.

Выздоровели от ковида за сутки в Петербурге 1959 человек. Это в 7,5 раза больше, чем за предыдущие сутки. Тогда в городе выписались всего 262 пациента.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 498 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался от ковида за это время 33 021 больной, а выздоровели 1 423 040 петербуржцев.

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