Оттава, , 04:52 — REGNUM Традиционный парад в честь Дня святого Патрика состоялся впервые со дня начала пандемии коронавируса в канадском городе Торонто в провинции Онтарио. Об этом 20 марта сообщает телеканал CTV.

Клевер. Счастье damesophie

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В праздновании в честь небесного покровителя Ирландии приняли участие несколько тысяч человек. Праздничная процессия, состоящая из одетых преимущественно в зелёные одежды людей, прошла по центральным улицам Торонто. В процессии приняли участие музыкальные коллективы, в том числе волынщики, и десятки празднично украшенных автомобильных платформ с различными инсталляциями.

Мэр Торонто Джон Тори уточнил, что праздничное шествие в честь Дня святого Патрика стало первым крупным мероприятием в городе со дня официального начала пандемии, 11 марта 2020 года. Заболеваемость COVID-19 в городе пошла на спад, ожидается, что к 27 апреля в провинции Онтарио будут сняты все ограничения по коронавирусу. Начиная с 21 марта в регионе полностью отменяется масочный режим практически везде, в том числе в ряде общественных мест.

Напомним, День святого Патрика традиционно празднуется 17 марта, но парады в его честь чаще всего проводятся в первые выходные дни, следующие за датой. По преданию, святой Патрик стал проповедовать христианство в Ирландии в V веке. Празднования в его честь стали традиционными в Европе с середины XVIII века. Участники праздника наряжаются в зелёные одежды, традиционно символом праздника является четырёхлистный клевер, по поверьям приносящий удачу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении Дня святого Патрика в Нью-Йорк.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорк вернулся парад в честь Дня святого Патрика