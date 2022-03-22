Джакарта, , 15:40 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7464 носителя коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус

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По состоянию на 22 марта в Индонезии выявлено 5 974 646 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 29 084 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 639 029 человек.

В период с 21 по 22 марта 2022 года в стране зарегистрировано 170 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 154 062 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что снег на вершине Пунчак-Джая в Папуа исчезнет к 2025 году.

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