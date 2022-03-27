Москва, , 17:35 — REGNUM Более 230 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в Российской Федерации. Об этом 27 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

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«За последние сутки проведено 232 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 283,9 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в РФ госпитализировали 2203 пациента с COVID-19.