Париж, , 12:45 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 24 179 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Давление на больницы во Франции снова возросло. В настоящее время госпитализировано 20 706 пациентов с COVID-19, в том числе 1401 человек поступил в больницы за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 1632 пациента с COVID-19.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 162 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции намерены принять долгосрочные меры в связи с растущими ценами на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция примет долгосрочные меры из-за роста цен на топливо