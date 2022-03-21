Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM В торговых центрах Екатеринбурга прекратили работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Последние из них закрылись в ТЦ «Мега» и «Гринвич». Об этом сообщает оперштаб.

Вакцинация

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Работу в торговых центрах мобильные пункты вакцинации прекратили с 21 марта. По словам главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, такая мера обусловлена снижением уровня заболеваемости COVID-19 в регионе. Учитывалась и потребность поликлиник в медиках, работавших в мобильных пунктах вакцинации, добавил Харитонов.

Отметим, граждане по-прежнему имеют возможность вакцинироваться от COVID-19 в медицинских учреждениях Свердловской области. Сделать прививку можно в порядке очереди или по предварительной записи.