Томск, , 12:16 — REGNUM В Томской области число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 779. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за минувшие сутки скончались ещё три пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 113 968 человек, в том числе 2598 за последние сутки.

Общее число случаев инфицирования достигло 122 394. За сутки диагноз подтвердился у 601 человека, в ковидные стационары госпитализировали 32 заразившихся.