София, , 09:06 — REGNUM В Болгарии с 21 марта отменили ковид-сертификаты, необходимые для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Народное Собрание Болгарии Скурихин

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Следующим действием по программе отмены ограничений станет отказ от обязательного тестирования на COVID-19 для школьников, запланированный на конец марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 17 по 18 марта нынешнего года в Болгарии зарегистрировано 1720 новых случаев SARS-CoV-2.

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