Ижевск, , 08:52 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 795 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса. Москва Mos.ru

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Второй компонент препарата получили 550 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 185 жителей республики. Второй компонент препарата получили 200 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 739 человек. 131 028 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 884 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 530 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 850 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 161 532 случая заражения коронавирусом, из них 273 — за минувшие сутки.

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