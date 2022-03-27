Омск, , 13:58 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 4137 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 202 385. За сутки выявлен 251 новый носитель. 12 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 308 пациентов, а всего к 27 марта коронавирус победили 193 951 человек. Уровень коллективного иммунитета составил 55,6%, вакцинацию завершили около 1109 тыс. жителей.