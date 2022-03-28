Абакан, , 07:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 51 носитель коронавируса, выздоровели 57 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в республиканском правительстве.

Коронавирус Rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,2; за семь дней — 0,6. С начала 2022 года в регионе подтверждён 32 781 случай COVID-19.

Напомним, 27 марта в Хакасии выявили 60 носителей коронавируса, выздоровели семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии с начала года скончался 341 пациент с коронавирусом