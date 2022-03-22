Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы 188 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 22 марта на сайте стопкоронавирус.рф. По сравнению с предыдущими сутками число госпитализированных выросло более чем в три раза.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за сутки подтвердился 981 новый случай заражения коронавирусом, это на 48 больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 1 232 человека. За сутки умерли ещё 16 пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 361 287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 339 027. Число жертв инфекции за весь период достигло ровно восьми тысяч человек.