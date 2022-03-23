Владимир, , 14:34 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 57 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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23 марта выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на 71 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 146 тыс. 135 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 120 тыс. 175 пациентов, в том числе 1993 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3323 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.