Новосибирск, 21 марта 2022, 16:21 — REGNUM В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Это следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом области Александром Щербатовым.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Mos.ru

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В документе говорится, что план иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше выполнен: по первому компоненту он составил 157,9%, по второму компоненту — 168,5%.

Напомним, что обязательная вакцинация от коронавируса на территории региона была ранее введена для лиц старше 60 лет и отдельных категорий граждан, в том числе для сотрудников торговли, общественного питания и детских игровых комнат.

В постановлении отмечается, что уровень коллективного иммунитета среди работников отдельных сфер деятельности достиг 80%.