Элиста, , 16:03 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 24 человека, выписаны с выздоровлением 68 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 29 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение в трёх инфекционных стационарах получают около 100 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 50 039 носителей коронавируса, вылечились 48 295 ковид-пациентов. Зарегистрировано 828 летальных исходов от COVID-19.