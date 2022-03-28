Канберра, , 08:27 — REGNUM 28 марта в министерстве здравоохранения австралийской Тасмании сообщили, что 26 марта ведомство опубликовало неверную статистику, когда разослало 540 людям сообщения о том, что они были признаны близкими контактами зараженных коронавирусом. Однако пытаясь разъяснить информацию средствам массовой информации, чиновники из местного минздрава несколько раз сообщали разную информацию, передает радиостанция ABC.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Чтобы исправить ситуацию, в министерстве здравоохранения Тасмании предприняли ни одну, ни две и даже не три попытки — переписывать данные пришлось четыре раза.

Первоначально в местном минздраве заявили, что 27 марта 540 человек получили сообщения от властей о том, что они признаны контактировавшими с зараженными коронавирусом. Затем в уже переписанном пресс-релизе, говорилось, что неверные сообщения были отправлены 26 марта, а все 540 человек уже либо имели положительный результат теста на COVID-19, либо получили положительный результат теста из лаборатории.

В третьем пресс-релизе чиновники исправили ошибку в имени исполняющего обязанности директора по здравоохранению штата, но через несколько минут в четвертом сообщении было разъяснено, что ошибка, приведшая к неправильным уведомлениям, исходила от министерства здравоохранения, а не от лаборатории.