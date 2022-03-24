Великий Новгород, , 14:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Новгородской области не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Об этом 24 марта сообщили в федеральном штабе. Сутками ранее в регионе от ковида скончались четыре человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Новгородской области за минувшие сутки, 23 марта, обнаружили 85 случаев заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем за 22 марта. В регионе до сих пор фиксируют менее ста новых заболеваний ковидом в сутки.

Суточное количество госпитализаций составило в Новгородской области 34 человека. Этот показатель увеличился за сутки на 15 пациентов. Статистика госпитализаций пока нестабильна.

За сутки выздоровели от ковида 113 человек, что на 54 человека больше, чем за предыдущие сутки. В регионе отметился спад показателя выздоровления.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 96 439 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 984 пациента, а выздоровели 92 439 человек.

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