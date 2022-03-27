Майминский район, Алтай, , 08:07 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 119 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 29 214 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 716. За сутки выявлен 31 новый носитель. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском (+11) и Усть-Коксинском районах (+6) и Горно-Алтайске (+6).

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 644, в том числе 596 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 391, за весь период — 426 932», — добавили в оперштабе.