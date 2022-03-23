Сухум, , 08:12 — REGNUM В Абхазии в течение суток 22 марта в ходе 170 исследований выявили 33 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 58 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 14 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 224 носителя SARS-CoV-2. Из них 49 052 человека признали выздоровевшими, из которых за последние сутки — 44. За всё время 676 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 69 носителей SARS-CoV-2 в результате 213 исследований. За это время зарегистрировали три смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 97человек.