Тюмень, , 15:57 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксирован 1561 вылечившийся ковидный пациент, 54 госпитализировано с COVID-19. Об этом 25 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Врач на операции Phalinn Ooi

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За сутки на 25 марта коронавирус выявили у 407 тюменцев. Это на 16 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 марта коронавирус выявили у 184 169 человек, выздоровели 169 617 пациентов, скончались 4 192 (на 12 человек больше, чем днём ранее).

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