Баку, , 08:25 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 20 марта выявили 78 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3956 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тесты на коронавирус Mos.ru

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За время пандемии в стране выявили 791 482 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 780 986 человек, в том числе 215 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 840 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9656 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе пять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 116 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 5144 тестов. Выздоровевшими медики признали 235 человек. Смерть наступила у четырёх пациентов с диагнозом COVID-19.