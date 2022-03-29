Тбилиси, , 10:13 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 22 903 исследований на SARS-CoV-2 выявили 698 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 29 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 647 243 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 622 432 победили инфекцию, в том числе 1036 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 730 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 592 пациента.

Днём ранее в Грузии в ходе 5460 исследований выявили 229 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2993 человека, скончались 12 пациентов с COVID-19.