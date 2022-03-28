Белгород, , 12:08 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализировано шесть новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в федеральном оперативном штабе. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 в регионе достигло 126 221.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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По данным регионального оперативного штаба, за сутки завершили лечение 313 человек, всего выздоровели 108 426 жителей. В стационарах находятся 833 пациента, ещё 14 820 белгородцев лечатся амбулаторно. За истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода, всего от осложнений при коронавирусе скончались 2 142 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 084 784 жителя, двукратные прививки сделали 992 347 человек.