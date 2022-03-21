Элиста, , 13:40 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 51 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 21 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Около 100 пациентов продолжают лечение в ковидных госпиталях Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 49 555 носителей коронавируса, всего выздоровели 47 994 пациентов. Не смогли справиться с COVID-19 — 825 человек.

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