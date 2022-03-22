Калуга, , 12:38 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 53 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 169 человек. Днём ранее, 21 марта, в регионе было зарегистрировано 150 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 063 человек, 87 206 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 395 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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