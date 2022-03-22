Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2466 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 370 683 человека на утро 22 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 264 жителя области, накануне в больницы попали 84 человека.

С начала пандемии в регионе выявлены 400 367 случаев заражения коронавирусом, из них 836 — за минувшие сутки. 11 310 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, семь летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались пятеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижегородской области в соцсетях в последнее время жалуются на отсутствие в местных аптеках некоторых видов жизненно важных лекарств. Люди опасаются, что нехватка этих медикаментов может продлиться долго. Региональное министерство здравоохранения пообещало решить проблему нехватки жизненно важных лекарственных препаратов до конца марта.