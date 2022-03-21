Тбилиси, , 10:31 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 5885 исследований на SARS-CoV-2 выявили 368 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 642 242 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 599 511 победили инфекцию, в том числе 1225 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 671 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 813 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 8311 исследований выявили 475 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 656 человек, скончались 13 пациентов с COVID-19.