Кызыл, , 11:04 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели восемь пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 в республике победили 39 577 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 44 321. За сутки выявлено четыре новых носителя. Новых госпитализированных в ковидные стационары нет.

Добавим, что жертвами коронавируса в республике с начала пандемии стали 343 человека. Полный вакцинальный курс прошли почти 104 тыс. жителей, коллективный иммунитет составил 59%.