Абакан, , 10:00 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, либо входили в число контактных лиц.

«1 случай выявлен при плановом обследовании, 10 — при самостоятельном обследовании, 1 факт выявлен после пребывания в другом регионе или за рубежом», — добавили в правительстве.

Таким образом, коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,0. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 32 730.