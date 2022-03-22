Екатеринбург, , 20:06 — REGNUM Власти Свердловской области пока не собираются отменять масочный режим. Об этом журналистам заявил замгубернатора Павел Креков.

Маски

ИА REGNUM

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По словам чиновника, сейчас ежедневно выявляется более 1000 новых заражений коронавирусом. Для Свердловской области это много. В связи с этим расслабляться рано, считает спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России ношение масок уже не является обязательным. Среди них значится и Москва.