Москва, , 11:33 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 23 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 306 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 583 случая больше аналогичного показателя 22 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 723 человек, а днём ранее — у 771 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 26 826 новых случая заражения коронавирусом.

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