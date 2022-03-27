Симферополь, , 11:05 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки в коронавирусные стационары попали 39 пациентов, сообщили в региональном оперштабе 27 марта. Накануне, 26 марта, сообщалось о 49 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Подтверждено за сутки на территории Крыма ещё 389 случаев заражения коронавирусом, это на 16 случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Выписан с выздоровлением после COVID-19 401 пациент, скончались ещё шесть человек с подтверждённым диагнозом.

С начала пандемии в Крыму подтверждено заражение 176 741 жителя региона, за всё время лечение в коронавирусных стационарах в Крыму прошли 57 739 человек, выздоровели 168 085 пациентов. Скончались от осложнений на фоне коронавирусной инфекции 5 074 жителя.