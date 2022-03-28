Волгоград, , 14:52 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 36 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 389 человек, подтверждена смерть от осложнений у шести волгоградцев.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 муниципалитете, всего подтверждено 208 503 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 195 903 человека, скончались от осложнений 6709 жителей.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 5 891 пациент.