Омск, , 12:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек, сообщили ИА REGNUM 29 марта в федеральном оперативном штабе.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области коронавирусная инфекция унесли жизни 4157 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 218 носителей коронавируса, выздоровели 409 человек.

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