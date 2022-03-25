Йошкар-Ола, , 15:42 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 марта выздоровел с начала пандемии 43 018 жителей республики, за последние сутки выписаны 327 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 189 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за последние восемь дней среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая.

За день в ковид-стационары госпитализировали восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 марта лечение получали 116 пациентов, из них у 44 человек подтверждено заражение коронавирусом.