Хараре, , 06:47 — REGNUM В Зимбабве больше не будут требовать предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции для привитых туристов, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Согласно нововведениям, отрицательные результаты тестов будут требовать только от лиц, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Остальные смогут беспрепятственно въехать на территорию Зимбабве. Подчеркивается, что вакцинированными считаются те, кто прививался одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами.

Отмечается, что за прошедший месяц в Зимбабве фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим правительство решило снять ряд ограничительных мер.