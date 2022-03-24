Токио, , 06:37 — REGNUM Ревакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет одобрил экспертный совет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба японского ведомства.

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Уточняется, что ревакцинация будет проводиться препаратом производства американской компании Pfizer. Подростки будут привиты третьей дозой препарата.

В настоящее время препарат, разработанный компанией Pfizer, используется для вакцинации взрослых и детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии закончился срок действия карантинных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. В течение нескольких дней в Японии наблюдается спад заболеваемости, за сутки выявляют не более 40 тыс. случаев заражения, при этом число летальных исходов начиная с 11 марта не превышает 200 случаев в сутки.

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