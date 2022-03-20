Тирана, , 22:02 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 864 человек выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 45. Об этом сообщило вечером 20 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Международный аэропорт в албанской столице Тиране Albinfo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 088 случаев заражения коронавирусом, 268 984 человека излечились, скончались 3487 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 31 пациент.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 617, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 274 — выявленных активных заражений приходится на Тирану.

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